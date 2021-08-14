В ЗКО наградили лучших в спорте

Благодарственными письмами отмечены тренеры, ветераны спорта, заслуженные преподаватели по физической культуре.

Традиционно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечают День спорта. На стадионе имени П. Атояна состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, ветераны спорта, тренеры и действующие спортсмены, передает zakon.kz.

Западноказахстанские спортсмены достойно представляют страну на чемпионатах Казахстана, Азии, мира и других международных состязаниях, внося свой бесценный вклад в формирование отечественного спорта, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО.

На торжественном мероприятии благодарственными письмами были отмечены тренеры, ветераны спорта, заслуженные преподаватели по физической культуре. Среди награжденных - президент Федерации дзюдо ЗКО Рустам Шайхиев, ветеран спорта Айдос Нурбаев, заслуженный тренер РК, главный тренер республиканской сборной по самбо Райбек Мендигалиев, директор футбольного клуба "Акжайык" Шайхы Азамат, а также старший тренер юношеской сборной Казахстана по ММА, исполнительный директор Федерации смешанных единоборств ММА ЗКО Алмат Исентаев.

Мы поздравляем не только наших атлетов, но и всех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, занимается физической культурой и просто любит спорт. Поздравляю спортсменов, тренеров, сотрудников спортивных учреждений и всех, кому не безразличен спорт, с профессиональным праздником. Каждый из вас вносит свою лепту в развитие спорта нашего Приуралья. В наше время, когда вся страна и весь мир борется с коронавирусной пандемией, мы, в первую очередь, должны беречь драгоценное здоровье. Именно сегодня развитие спорта и формирование здорового образа жизни стали важной государственной задачей для Казахстана. Поздравляю всех граждан с Днем спорта, спортсменам желаю высоких достижений, - сказал замакима области Нарымбетов.

Развитию массового спорта уделяется огромное внимание - в области ежегодно строятся новые современные спортивные сооружения, в которых открываются и работают сотни секций и кружков, возводятся новые дворцы спорта, стадионы, в каждом дворе оборудуют спортивную площадку для детей.

В текущем году в области проведено свыше тысячи мероприятий с участием более 50 тысяч человек. Состоялись 13 чемпионатов Республики Казахстан по хоккею с мячом, волейболу, қазақ күресі, Кубок РК по гребле на байдарках и каноэ. Праздник спорта - отличный повод поздравить не только профессиональных спортсменов, но и всех, кто увлечен спортом. Наши спортсмены достигли немалых высот, показали достойный результат на мировых, международных первенствах. Сегодня Казахстан позиционирует себя на мировой арене как конкурентоспособная спортивная держава, - отметил руководитель Управления физической культуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров.

Камила Талгат

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