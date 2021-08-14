В Афганистане начали закрываться посольства и консульства

МИД Казахстана пока не делал официальных заявлений по работе дипмиссии в Афганистане.

Страны начали закрывать свои посольства и консульства в Афганистане, передает zakon.kz.

РБК пишет, что на фоне усиления позиций талибов в Афганистане Норвегия и Дания временно закрывают посольства в Кабуле.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде сообщила, что всех работников посольства эвакуируют в Норвегию.

Это касается как командированных сотрудников, так и афганцев, - сказала она.

Еще 4 августа норвежские власти попросили своих граждан покинуть Афганистан.

Германия в течение ближайших нескольких дней сократит штат персонала в своем посольстве в афганской столице до "абсолютного минимума", необходимого для работы диппредставительства. Сотрудников вывезут чартерными самолетами. Афганцев, которые работали с немецкими дипломатами, также эвакуируют. Тем, у кого нет виз, необходимые документы выдадут уже в Германии.

США тоже сокращают дипломатическое присутствие. CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса сообщает, что около 3 тыс. американских военнослужащих перебросят в Афганистан, чтобы обеспечить эвакуацию американских дипломатов и персонала Посольства США в Кабуле.

Великобритания тоже отправит до 600 военнослужащих в Афганистан для помощи в эвакуации, сообщило The Washington Post.

Россия пока не планирует эвакуацию дипломатов.

Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается, - сказали в диппредставительстве ТАСС.

Таджикистан временно закрыл консульства в Мазари-Шарифе, Файзабаде и в провинции Бадахшан, посольство в Кабуле пока продолжает работать, пишет Sputnik Таджикистан.

МИД Казахстана пока не делал официальных заявлений по работе дипмиссии в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент США Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан" (запрещено в Казахстане. - Ред.) организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине - Герата.

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