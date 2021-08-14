Казахстанка вышла в полуфинал теннисного турнира в парном разряде в Монреале

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2.

В Монреале продолжается международный теннисный турнир WTA. В рамках парного турнира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина вышла в полуфинал соревнований, передает zakon.kz.

Выступая в дуэте с представительницей России Вероникой Кудерметовой, в четвертьфинале соревнований они одержали победу над интернациональным дуэтом Ульрикка Эйкери (Норвегии)/Кэтрин Харрисон (США). Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2, - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

За 56 минут матча Елена и Вероника сделали три эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче.

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