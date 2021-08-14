Экологическая катастрофа неизбежно грозит Каспийскому морю - экологи

Активисты просят признать проект вредным и опасным, иначе Каспийское море повторит судьбу Арала.

Экологи и общественники считают, что экологическая катастрофа, грозящая Каспийскому морю, неизбежна. Работы по строительству двух 56 километровых каналов на дне Каспия уже начаты. Это несмотря на то, что десятки тысяч казахстанцев подписали петицию на имя президента с просьбой ввести временный мораторий на строительство каналов хотя бы до проведения независимой экспертизы. По мнению активистов, она бы показала, насколько губительно углубление дна для флоры и фауны. Но петиция не остановила сотрудников нефтедобывающей компании NCOC, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Astana.

Компания NCOC игнорирует петицию общественности на предмет того, чтобы не проводить дноуглубительные работы. Ставили вопрос о том, насколько обоснованно проведение этих дноуглубительных работ с точки зрения безопасности для экосистемы. Которые сами по себе обеспечивают нас возможностями восстановления природы, очищения воздуха и водных ресурсов, умножения рыбных запасов. Это обеспечивает нам экосистема, в том числе и акватория Северо-Восточного Каспия, - говорит директор центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

Морские обитатели, а также подводная растительность будут загублены. Поскольку системный шум и химические изменения очень чутко улавливаются рыбами. Но, похоже, что на данную угрозу все закрывают глаза. Между тем негативный результат работ виден уже сейчас, говорят общественники. Наличие живности в прибрежных зонах заметно сократилось.

В Атырау сейчас критическая ситуация. Продовольственная база наша. Это то, что спасает народ. А мы сейчас, просто как житель Атырау могу сказать, рыбы уже не видим. У нас весной рыба заменяла мясо на столе. А сейчас рыба стоит дороже, чем мясо. Красной рыбы, осетровых вообще нет, - говорит общественный деятель Гулжан Елешова.

Каналы намерены построить до конца следующего года. За это время со дна Каспия снимут более 18,5 миллиона кубометров грунта. Это приведет к ухудшению качества воды и дальнейшему обмелению моря, уверены эксперты.

Прогноз уже мировых ученых, Каспийское море и дальше будет мелеть. Это только начало. И зная это, кстати, они знают, они выбирают дешевый вариант. Вот сейчас выроем каналы, по ним суда подгоним. А вода от 9 до 8 метров падает уровень моря. Повторяю, они выбирают самый дешевый, самый мерзкий способ рыть каналы, - говорит общественный деятель Махамбет Хакимов.

Активисты предлагают альтернативу - вместо рытья каналов использовать более безопасные для экологии суда. Они будут передвигаться по мелководью. Общественники говорят, что этот вариант довольно дорогой. Но зато менее губительный для экосистемы.

Надо создавать флот СНВП. Это суда на воздушной подушке. Да, они дороги. Но тут такой случай, когда экономия неуместна. Суда на воздушной подушке бывают разные, грузовые, пассажирские, маленькие, большие. Вот этот флот надо создавать. Там, где сейчас Кашаган, сейчас море, завтра его там не будет. А эти СНВП проходят везде. По суше, по грязи, по воде, сквозь камыш. Это единственный выход, - считает Хакимов.

Активисты просят прислушаться к ним и признать проект вредным и опасным с точки зрения сохранения и охраны окружающей среды региона. В противном случае, уверяют экологи, Каспийское море повторит судьбу Арала. Поэтому экологи и общественники требуют ввести мораторий на дноуглубительные работы в акватории Северо-Восточного Каспия. До тех пор, пока не будет создана независимая комиссия, которая вынесет объективное решение по строительству. Но пока NCOC не проводила исследования, проигнорировав требования экологов.

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