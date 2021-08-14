Глава МИД РК и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане 

Стороны также поговорили о пандемии коронавируса.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает zakon.kz.

На сайте Госдепа сообщается, что Тлеуберди и Блинкен обсуждали ситуацию в Афганистане.

Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению нашего гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в области безопасности, подчеркнув при этом, что мы по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана, - говорится в сообщении.

Также Тлеуберди и Блинкен поговорили о пандемии COVID-19, и оба пообещали и впредь поддерживать тесный контакт по обоим вопросам.

По информации МИД Казахстана, стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, актуальные международные проблемы и предстоящие мероприятия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент США Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан" (запрещено в Казахстане. - Ред.) организовало масштабное наступление и захватило многие провинции.

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