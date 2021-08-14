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Казахстанцы делятся снимками града в Алматинской области

Фото: Pixabay 14 августа 2021, 15:39

Град уничтожил все, что росло в огородах и на деревьях, пишут пользователи Сети.

В Алматинской области пошел град. Казахстанцы делятся фото и видео осадков, передает zakon.kz.

Пользователь Facebook Зуфар Токпаев пишет, что град уничтожил все, что росло в огородах и на деревьях у жителей села Лепсинск в Алматинской области.

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Ранее в "Казгидромет" сообщили, что в выходные в Казахстане похолодает.

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