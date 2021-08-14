Казахстанцы делятся снимками града в Алматинской области

Град уничтожил все, что росло в огородах и на деревьях, пишут пользователи Сети.

В Алматинской области пошел град. Казахстанцы делятся фото и видео осадков, передает zakon.kz.

Пользователь Facebook Зуфар Токпаев пишет, что град уничтожил все, что росло в огородах и на деревьях у жителей села Лепсинск в Алматинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Ранее в "Казгидромет" сообщили, что в выходные в Казахстане похолодает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!