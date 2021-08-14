Британский журнал The Lancet написал о казахстанской вакцине

В материале говорится, что вакцина QazCovid-in® безопасна, хорошо переносится и укрепляет гуморальный иммунитет, который сохраняется не менее шести месяцев после двойной внутримышечной иммунизации.

Авторитетный британский журнал EClinicalMedicine published by The Lancet опубликовал статью, где приведены данные о результатах исследований казахстанской вакцины, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1 и 2 фаз клинических исследований отечественной вакцины QazVac. Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом публикации. министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

В материале приводятся данные казахстанских ученых и говорится, что вакцина QazCovid-in® безопасна, хорошо переносится и укрепляет гуморальный иммунитет, который сохраняется не менее шести месяцев после двойной внутримышечной иммунизации.

Ранее журнал The Lancet дал высокую оценку российской вакцине "Спутник V". Утверждалось, что препарат на 91,6% эффективен при предотвращении заражения коронавирусом и на 100% помогает избежать тяжелого течения болезни.

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