BMW протаранил припаркованную машину и перевернулся на крышу

Сильный удар частично оторвал заднее колесо у LADA.

ДТП, в котором перевернулся автомобиль, произошло в Алматы на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Гаршина, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль BMW 3 двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении. Не справившись с управлением, водитель врезался в припаркованную у обочины машину LADA Vesta.

Сильный удар частично оторвал заднее колесо у LADA, а опрокинувшийся BMW не менее десяти метров проехал по асфальту на крыше.

Ни водителю, ни пассажирам BMW, среди которых находился пятилетний ребенок, медицинская помощь не понадобилась.

Водителя LADA в машине не было.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!