BMW протаранил припаркованную машину и перевернулся на крышу

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Сильный удар частично оторвал заднее колесо у LADA.
ДТП, в котором перевернулся автомобиль, произошло в Алматы на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Гаршина, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль BMW 3 двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении. Не справившись с управлением, водитель врезался в припаркованную у обочины машину LADA Vesta.
Сильный удар частично оторвал заднее колесо у LADA, а опрокинувшийся BMW не менее десяти метров проехал по асфальту на крыше.
Ни водителю, ни пассажирам BMW, среди которых находился пятилетний ребенок, медицинская помощь не понадобилась.
Водителя LADA в машине не было.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!