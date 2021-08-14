Молния убила стадо из 500 овец

Тела овец сожгут прямо на месте, так как спустить с горы такое количество туш невозможно. Транспорт не может подняться на такую высоту.

На юге Грузии от удара молнии погибли больше 550 овец, которые паслись на горе Абул, сообщает zakon.kz.

Поселение, существовавшее за счет овцеводства, осталось без средств к существованию, передает Sputnik Грузия.

После инцидента в мэрии создали специальную группу, которая занимается изучением вопроса массовой гибели овец. Отчет об этом планируют представить на следующей неделе.

Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели. заместитель мэра Ниноцминда Александр Микеладзе

Микеладзе также сказал, что около 150 овец принадлежит местному жителю из села Тамбовка, а остальные фермеру из другого муниципалитета. Пастбище находится в нескольких километрах от села.

Тела овец сожгут прямо на месте, так как спустить с горы такое количество туш невозможно. Транспорт просто не может подняться на такую высоту.

Издание пишет, что средняя стоимость одной овцы составляет 350 лари (более $110). То есть ущерб от гибели полутысячи животных составил по меньшей мере 60,5 тысячи долларов (около 25 млн тенге).

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