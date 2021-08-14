После вечеринки Обамы на острове зафиксировали вспышку COVID-19

За неделю, последовавшую за мероприятием, там зафиксировали 74 случая COVID-19 — для острова это максимум с апреля.

На американском острове Мартас-Винъярд резко выросло число заразившихся коронавирусом после вечеринки в честь юбилея бывшего президента США Барака Обамы, сообщает zakon.kz.

За неделю, последовавшую за мероприятием, там зафиксировали 74 случая COVID-19 — для острова это максимум с апреля, передает Metro.

Представители местных органов здравоохранения, однако, подчеркивают, что пока нет поводов утверждать, что рост количества заражений связан с несоблюдением противоэпидемиологических мер на вечеринке Обамы.

Празднование длилось несколько дней: в четверг экс-президент Соединенных Штатов встретился со своими друзьями, на следующий день у него был большой праздник в Winnetu Oceanside Resort, а в воскресные он устроил бранч в ресторане Beach Road.

Перед днем рождения Обама также встретился со своими друзьями и устроил масштабное празднование. Изначально бывший президент Соединенных Штатов намеревался пригласить порядка 500 человек в особняк, однако ему пришлось значительно сократить их количество на фоне критики в связи с распространением индийского "дельта-штамма"

Американский политик провел звездную вечеринку в честь своего 60-летия 4 августа. На мероприятие собралось большое количество знаменитых людей, но среди них не было представителей британской королевской семьи — актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Предполагается, что супруги отказались от торжества из-за нелестных высказываний в сторону Букингемского дворца.

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