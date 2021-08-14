"Барыс" обыграл "Торпедо" и вышел в финал Кубка Президента

Последняя шайба влетела в ворота за несколько секунд до конца матча.

В матче Кубка Президента Республики Казахстан столичный "Барыс" одержал победу над усть-каменогорским "Торпедо" и оформил выход в финал турнира, сообщает zakon.kz.

Встреча прошла на "Барыс-Арене" и завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Коди Куник, а закрепил успех Эрик Мартинссон. Вернул "Торпедо" в бой Эрик Алдабергенов.

Едва команды вышли на лед в третьем периоде, Даррен Диц реализовал большинство. И за 3,5 минуты до финальной сирены уже Максим Худяков сделал разрыв в счете минимальным.

Пытаясь сравнять счет, хоккеисты "Торпедо" сняли кипера, но лишь пропустили новый гол в свои ворота от Аркадия Шестакова за несколько секунд до окончания матча.

Итог - 4:2. Победа представителей Нур-Султана.

Противостоять "Барысу" в финальном поединке будет карагандинская "Сарыарка". В матче за третье место сыграют "Куньлунь" и "Торпедо".

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