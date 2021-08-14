Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области

В Daewoo Nexia находились восемь человек

Трагедия произошла 14 августа около 15:30 на 122 км автодороги "Алматы-Оскемен", сообщает zakon.kz.

Автомобиль Daewoo Nexia двигался в южном направлении. Водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

Пять человек получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. В том числе, двое детей.

Водитель и двое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу города Капшагай.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 345 ч. 4 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. В транспортном средстве находились восемь человек. Расследования дела взято на особый контроль руководством Департамента полиции Алматинской области. пресс-служба ДП Алматинской области

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