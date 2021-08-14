Кызылординская область передала останки генерала Хон Бом До Корее

Аким области Гульшара Абдыкаликова отметила, что возвращение останков героя национально-освободительного восстания на родину еще больше укрепит мир между двумя странами.

Сегодня, 14 августа, состоялась рабочая поездка официальной делегации Республики Корея в Приаралье. Делегацию во главе с министром по делам патриотов и ветеранов Республики Корея Хван Ги Чхолем встретили аким области Гульшара Абдыкаликова, заместитель акима области Серик Ахмет, исполняющий обязанности акима города Кызылорда Бектас Нуридинов и руководитель корейского этнокультурного объединения Кызылординской области Елена Ким, сообщает zakon.kz.

В составе иностранной делегации – министр по делам патриотов и ветеранов Республики Корея Хван Ги Чхоль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг Сок, председатель фонда "Мемориал генерала Хон Бом До" У Вон Шик, актер Чо Вон Джун и другие работники отрасли.

Главной целью рабочего визита стало обсуждение совместных проектов по вывозу на родину останков генерала Хон Бом До, героя Корейского партизанского движения против японских захватчиков в начале прошлого века и развитию сотрудничества между двумя странами.

После торжественной церемонии встречи иностранные гости и руководство региона направились к мемориальному комплексу "Хон Бом До". Там состоялась церемония передачи останков генерала Хон Бом До корейской стороне. На официальном мероприятии были исполнены гимны двух стран, а также возложены венки представителей двух стран к могиле Хон Бом До. Затем председатель Фонда имени Хон Бом До У Вон-шик рассказал биографию генерала и его трудовой путь.

Хон Бом До родился в 1868 году в бедной крестьянской семье. Корейский патриот, один из пионеров вооруженной борьбы против японских захватчиков. В 1907 году создал партизанский отряд из охотников в районе Капсаны. Участвовал в Гражданской войне на советском Дальнем Востоке, которая проходила в 1918-1922 годах. С 1919 года стал выдающимся организатором "армии независимости", которая действовала против японских колонистов в Маньчжурии. После окончания Гражданской войны Хон Бом До жил на территории Советского Союза и в 1937 году был депортирован в Кызылорду. В последние годы жизни Хон Бом До работал охранником в корейском театре в Кызылорде.

Генерал Хон Бом До умер 25 октября 1943 года в Кызылорде в возрасте 75 лет.

В ходе мероприятия аким области Гульшара Абдыкаликова отметила, что возвращение останков героя национально-освободительного восстания генерала Хон Бом До на родину еще больше укрепит мир между двумя странами.

В этом году, в год 30-летия Независимости Казахстана, в стране проводится множество добрых дел. Мероприятия межгосударственного уровня также находят отражение. При этом, как известно, с одной из первых стран, признавших независимость нашей республики, - Кореей - за много лет укрепились дружеские связи, были предприняты значимые проекты, в которых заинтересованы оба государства. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поддержал запрос президента Кореи Мун Чже Ина о возвращении останков генерала Хон Бом До, похороненного в Кызылорде, на историческую родину. В трудные времена казахский народ тепло принял корейцев, за эти годы наши народы сроднились. Благодаря этому корейцы, депортированные в Казахстан, выжили и сегодня вносят огромный вклад в развитие нашей независимой страны. У казахов есть хорошая поговорка: "Для дружбы не существует границ". Именно с такими великими личностями связаны крепкие дружеские и братские отношения между Казахстаном и Кореей, - сказала глава региона.

Затем слово было предоставлено министру по делам патриотов и ветеранов Республики Корея Хван Ги Чхолю. Министр остановился на подвиге генерала Хон Бом До и поблагодарил казахстанцев за оказанное уважение, а также вручил благодарственные письма руководителю общественного объединения "Ассоциация корейцев Казахстана" Сергею Огаю и председателю Корейского этнокультурного объединения Кызылординской области Елене Ким.

После поминального мероприятия по обряду местного корейского народа состоялась официальная церемония проводов останков на могиле Хон Бом До с участием казахстанского почетного караула.

Планируется, что завтра пройдут официальные проводы корейской делегации на родину с останками Хон Бом До.

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