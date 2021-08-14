Никто не выжил - российский пожарный самолет разбился в Турции

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с инцидентом.

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, сообщает zakon.kz.

На борту воздушного судна находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, подтвердили в Минобороны РФ. Ведомство направило комиссию к месту крушения.

Четырнадцатого августа 2021 года около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Министерство обороны РФ

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана. Известно, что самолет заходил на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в Twitter выразил соболезнования в связи с инцидентом.

С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты! написал министр

30 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что лесные пожары, которые тремя неделями ранее вспыхнули на юге страны вблизи курортных районов, тушат несколько пожарных самолетов из России, Украины и Азербайджана. Он также благодарил своего коллегу Владимира Путина за то, что Москва направила на помощь туркам свои самолеты и вертолеты.

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