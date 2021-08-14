На Гаити произошло землетрясение более 7 баллов, есть жертвы

Точное количество погибших на данный момент неизвестно.

У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 12,2 км от города Сен-Луи-дю-Сюд, передает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США.

В результате землетрясения есть погибшие и разрушения.

Число жертв землетрясения на Гаити может превысить несколько тысяч человек, при этом пострадать могут десятки тысяч, говорится в сообщении геослужбы.

Подземные толчки ощутили жители столицы Гаити — Порт-о-Пренс. Люди в панике выбегали на улицу.

Точное количество погибших на данный момент неизвестно.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Аляски. Его зафиксировали в 117 километрах к юго-востоку от Перривилл. Очаг залегал на глубине 21 километр. Данных об угрозе цунами нет.

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