Погода в Казахстане на 15 августа - штормовые предупреждения в нескольких областях

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде областей Казахстана объявлены штормовые предупреждения, сообщает zakon.kz.

О погоде в Казахстане на 15 августа рассказал РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем - 23-25 тепла.

В Алматы дождь, гроза, ветер 3-8, порывы до 12 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем - 20-22 тепла.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области 15-17 августа на юге, 18-20 августа на большей части ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области 15-17 августа на юге, 18-20 августа на большей части ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.

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