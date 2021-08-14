США снова направляют войска в Кабул

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили президенту Афганистана Ашрафу Гани, что США продолжают поддерживать безопасность страны.

США обеспокоены ситуацией в Афганистане. В связи с этим в Пентагоне заявили о переброске в Кабул дополнительных сил для проведения эвакуации американских дипломатов, сообщает zakon.kz.

Основная часть войск должна прибыть до конца выходных, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Также Кирби заявил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки в сфере безопасности.

Если нам нужно будет внести какие-либо изменения в ту или иную сторону, мы сделаем это. Но это будет напрямую зависеть от ситуации с безопасностью. пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили президенту Афганистана Ашрафу Гани, что США продолжают поддерживать безопасность страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об ухудшении ситуации в Афганистане. "Афганистан выходит из-под контроля", — сказал он, добавив, что только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате боевых действий более одной тысячи человек, 241 тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома.

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На фоне ухода войск США и НАТО из Афганистана боевики движения "Талибан" (организация запрещенная в Казахстане) перешли к наступлению.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

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