СМИ: Талибы взяли Мазари-Шариф и контролируют две трети Афганистана

Провинция Балх граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. Сначала талибам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы.

На севере Афганистана талибы заняли Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана и столицу провинции Балх, сообщает zakon.kz.

Правительственные войска сдали административный центр провинции фактически без боя, передает ТАСС.

Агентство, ссылаясь на телеканал "Аль-Арабия" пишет, что сначала талибам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы.

Соответствующее заявление опубликовано в субботу на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.

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Ранее в субботу талибы захватили города Шаран (столица провинции Пактика, расположена в 200 км от Кабула) и Асадабад (столицу провинции Кунар, расположена в 235 км от Кабула). Таким образом, под контролем талибов сейчас административные центра более 20 из 34 провинций. Они контролируют примерно две трети афганской территории.

Мазари-Шариф - четвертый по величине город в Афганистане. Провинция Балх граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. Сейчас боевики контролируют более 20 из 34 провинций (2/3 афганской территории). Передовые силы движения были замечены в 11 километрах от Кабула. Появились первые сообщения о попытках боевиков занять пригороды столицы.

В движении "Талибан" (организация запрещенная в Казахстане) заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит.

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