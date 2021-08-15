В Нур-Султане перекроют движение на пересечении проспектов Туран и Улы дала

Также в ведомстве уведомили о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по улице Хусейн бен талал.

15 августа с 8:00 до 00:00 в столице планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств на пересечении проспекта Туран и проспекта Улы дала, сообщает zakon.kz.

На официальном сайте акимата говорится, что ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы в рамках реализации проекта "Строительство ул. №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран" проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Также в ведомстве уведомили о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по улице Хусейн бен талал. Движение будет частично перекрыто на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран с 15 по 16 августа.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города" принесли извинения за доставленные неудобства и просили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

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