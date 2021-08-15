Армения не ответила на предложение о мирном договоре - Ильхам Алиев

По его словам, Азербайджану не нужна новая война с Арменией, поскольку он выполнил свою историческую миссию, которая заключалась в освобождении земель в Нагорном Карабахе.

Азербайджан все еще не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Глава Азербайджана отметил, что уже несколько раз открыто говорил, что Азербайджан хочет заключения мирного договора с Арменией, чтобы обе страны "признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ".

Мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. президент Азербайджана Ильхам Алиев

По словам Алиева, если в Армении против подписания мирного договора с Азербайджаном, то армянская сторона должна открыто сказать об этом.

В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому. Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого. президент Азербайджана Ильхам Алиев

По его словам, Азербайджану не нужна новая война с Арменией, поскольку он выполнил свою историческую миссию, которая заключалась в освобождении земель в Нагорном Карабахе. Вместе с тем Алиев заявил, что Армения перебрасывает военных в Карабах на территории, которые сейчас находятся под временным контролем российских миротворцев. 11 августа в МИД Армении сообщили, что заявления Баку, что вооруженные силы Армении занимают азербайджанские территории, являются "ложью".

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