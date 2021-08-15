Звезда сериала "Папины дочки" стала мамой

Арзамасова и Авербух опубликовали фото с ребенком в соцсетях.

Призер Олимпийских игр, фигурист и хореограф Илья Авербух и его супруга, российская актриса Лиза Арзамасова, объявили о рождении ребенка, передает zakon.kz.

Счастливой новостью они поделились одновременно на своих страницах в Instagram, опубликовав совместные с малышом фотографии. Однако пол малыша чета не сообщила.

О том, что пара расписалась, стало известно 20 декабря: молодожены опубликовали видео из загса, на котором обмениваются кольцами. Медовый месяц супруги провели в Сочи.

Для 26-летней актрисы, известной по проектам "Папины дочки", "Достоевский", "Екатерина. Взлет", брак с Ильей - первый. 47-летний фигурист ранее уже был женат на коллеге по льду Ирине Лобачевой, которая родила ему сына.

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