Какие фразы не стоит использовать в беседе с мошенниками

Запомните: банк не звонит клиентам по вопросам операций и, тем более, не выясняет у них реквизиты.

Управляющий партнер российской юридической компании "Позиция Права" Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещенных фразах, которые не стоит использовать, передает zakon.kz.

Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос, - приводит "Прайм" слова юриста.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя называть сроки действия карты и защитный код на обратной стороне. Если ее номер и можно узнать, например, из утерянных документов, а имя владельца подобрать, зная, как вас зовут, то период действия карты и, тем более, cvc- или pin-код злоумышленники могут выманить только у вас лично.

По словам Редина, самая "популярная" разновидность телефонного мошенничества - это звонки из службы безопасности или технического отдела банка с информацией о том, что с вашей карты пытались списать денежные средства, но доблестные "сотрудники банка" приостановили операцию и теперь звонят владельцу карты.

Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку, - говорит он.

Юрист также советует не продолжать разговор, если звонок поступает со скрытого номера. Из банка могут звонить только по номерам, указанным на сайте.

Запомните: банк не звонит клиентам по вопросам операций и, тем более, не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные.

Кроме того, когда из банка приходит смс со ссылкой, не торопитесь переходить по ней. Удостоверьтесь, что сообщение прислал действительно банк (скорее всего, вам уже поступали сообщения с этого номера, его название написано правильно, информация не подозрительная, а информирующая).

Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег - не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте, - подытожил эксперт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!