7420 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 15 августа 2021 года. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За сутки в стране подтверждено 7420 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 950,

в городе Алматы - 1511,

в городе Шымкенте - 572,

в Акмолинской области - 280,

в Актюбинской области - 240,

в Алматинской области - 360,

в Атырауской области - 552,

в ВКО - 150,

в Жамбылской области - 178,

в ЗКО - 147,

в Карагандинской области - 1098,

в Костанайской области - 274,

в Кызылординской области - 139,

в Мангистауской области - 173,

в Павлодарской области - 315,

в СКО - 170,

в Туркестанской области - 118.

Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.

6240 человек выздоровели от коронавируса

в городе Нур-Султане - 1719,

в городе Алматы - 827,

в городе Шымкент - 567,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 120,

в Алматинской области - 149,

в Атырауской области - 81,

в ВКО - 191,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 35,

в Карагандинской области - 1179,

в Костанайской области - 81,

в Кызылординской области - 213,

в Мангистауской области - 295,

в Павлодарской области - 261,

в СКО - 76,

в Туркестанской области - 190.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 566 613 человек.

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