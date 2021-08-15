7420 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 15 августа 2021 года. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
За сутки в стране подтверждено 7420 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 950,
- в городе Алматы - 1511,
- в городе Шымкенте - 572,
- в Акмолинской области - 280,
- в Актюбинской области - 240,
- в Алматинской области - 360,
- в Атырауской области - 552,
- в ВКО - 150,
- в Жамбылской области - 178,
- в ЗКО - 147,
- в Карагандинской области - 1098,
- в Костанайской области - 274,
- в Кызылординской области - 139,
- в Мангистауской области - 173,
- в Павлодарской области - 315,
- в СКО - 170,
- в Туркестанской области - 118.
Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.
6240 человек выздоровели от коронавируса
- в городе Нур-Султане - 1719,
- в городе Алматы - 827,
- в городе Шымкент - 567,
- в Акмолинской области - 256,
- в Актюбинской области - 120,
- в Алматинской области - 149,
- в Атырауской области - 81,
- в ВКО - 191,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 35,
- в Карагандинской области - 1179,
- в Костанайской области - 81,
- в Кызылординской области - 213,
- в Мангистауской области - 295,
- в Павлодарской области - 261,
- в СКО - 76,
- в Туркестанской области - 190.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 566 613 человек.
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