Хакеры атакуют игроманов через смартфоны

В онлайн-играх с призами злоумышленники могут взломать код, чтобы получить награды вместо честных участников.

В 2021 году российский рынок мобильных игр попал в топ-5 лидеров по объему загрузок - всего за первое полугодие было зафиксировано более 1,5 млрд загрузок. В связи с ростом спроса хакеры начали активнее атаковать россиян, играющих на смартфонах, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Так, в онлайн-играх с призами злоумышленники могут взломать код, чтобы получить награды вместо честных участников. Но есть мошенничества и поопаснее. К примеру, в играх с регистрацией могут быть украдены личные данные игроков. Также хакеры иногда взламывают игры ради спортивного интереса.

В основном ключ к получению личных данных, логинов и доступа к компьютеру жертвы - фишинг. Нам приходилось видеть различные схемы: от простой переписки в чате с вредоносными ссылками до мошеннических сайтов, на которых игрокам предлагают улучшить статистику, загрузить различные ускорители или хаки, содержащие кейлоггеры или шпионское ПО, - сообщил руководитель группы аналитиков вредоносных программ в Avast Ян Ширмер.

По словам экспертов, отличить игру, в которой есть шанс встретить нечестного игрока, достаточно просто: нужно лишь узнать, используется ли в приложении какой-либо античит (ПО для отслеживания и предотвращения использования средств для нечестной игры), а также насколько часто он обновляется

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