Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Автомобиль в результате ДТП повис на дереве недалеко от прокуратуры в Шымкенте

Фото: otyrar.kz 15 августа 2021, 11:28

Водители отделались царапинами и ушибами.

Авария с участием двух автомобилей Hyundai Starex и LADA Priora произошла этой ночью на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Сасбукаева, передает zakon.kz.

По предварительной версии, водитель Hyundai Starex двигался по второстепенной дороге, не пропустил на перекрестке LADA Priora. Произошла авария. В результате удара иномарка оказалась зажата между деревом и авто марки LADA. В момент столкновения в автомобилях были только водители, - пишет otyrar.kz.
⠀Водители отделались царапинами и ушибами.

Детали происшествия полицейским еще предстоит выяснить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Правила ношения трусов для каждой женщины - советы стилиста
Астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно опасаться пятницы 13-е