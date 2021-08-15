Архивное фото Елбасы появилось в Сети

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День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа.
В День спорта в соцсети опубликовали фотографию Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в процессе игры в теннис, передает zakon.kz.
В соответствии с Указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа, - пишет пресс-служба Назараева в Instagram.
Как уточняется, Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом.
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