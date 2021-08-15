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Автобус с туристами застрял на трассе в ВКО

Фото: ДЧС ВКО 15 августа 2021, 11:44

Пассажиры вне опасности.

Туристы направлялись в пещеру Коныр Аулие, передает zakon.kz.

14 августа в Абайском районе, в 20 км от села Токтамыс, на проселочной дороге автобус с 40 пассажирами, которые направлялись в пещеру Коныр Аулие, застрял в грязевой массе, - пишет altaynews.

На помощь прибыли спасатели и сотрудники местных исполнительных органов.

Совместными усилиями автобус отбуксирован и благополучно продолжил свой маршрут. Пассажиры вне опасности, - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

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