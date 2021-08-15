В 97 км от Алматы произошло землетрясение

Сельчане Алматинской области ощутили толчки силой в 2 балла.

15 августа в 12:52 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 97 км на северо-запад от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.99° с.ш. 76.38° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Курты 2 балла

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