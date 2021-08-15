Девушка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара в Семее

Пострадавшую госпитализировали.

Пожар произошел 15 августа в городе Семей. Около 12 часов загорелась квартира на девятом этаже дома на улице Шакарима, сообщает zakon.kz.

К моменту прибытия пожарных в квартире было сильное задымление. Спасатели сразу развернули автолестницу, чтобы эвакуировать оставшуюся в квартире девушку. Однако она запаниковала и выпрыгнула с балкона. Врачи скорой транспортировали пострадавшую, 2003 года рождения, в больницу.

Огнеборцами ликвидирован пожар на общей площади 6 кв. м. Звеном газодымозащитной службы произведена разведка на наличие в квартире других жителей. Никого не было обнаружено. По причине пожара отрабатывается версия неосторожное обращение с огнем. пресс-служба ДЧС ВКО

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