Чемпион мира, легенда мирового футбола скончался в возрасте 75 лет

Мюллер играл за "Баварию" с 1964 по 1979 год. В 607 матчах за нее забил 566 голов.

Скончался один из лучших нападающих в истории футбола Герд Мюллер, передает zakon.kz.

Об этом сообщает сайт мюнхенской "Баварии".

"Бавария" оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят. пресс-служба мюнхенского клуба

Мюллер ушел из жизни в воскресенье утром. Ему было 75 лет. В 2015 году "Бавария" объявила, что Мюллер страдает от болезни Альцгеймера.

Основная часть карьеры Мюллера прошла в "Баварии". В ее составе он выступал с 1964 по 1979 год. За это время он сыграл за мюнхенский клуб 607 матчей, отметившись 566 голами. Также в его активе 68 голов в 62 матчах за национальную команду.

Поле завершения карьеры футболиста он работал в системе "Баварии" тренером молодежных команд.

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