Хабиб назвал бойца, превосходящего его по уровню

И Хабиб, и Сехудо завершили профессиональную карьеру в 2020 году после успешных защит титула от Джастина Гэтжи и Доминика Круза соответственно.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает уровень американского бойца Генри Сехудо выше своего, сообщает zakon.kz.

Об этом россиянин написал на странице Сехудо в Instagram.

Скажу честно: твой уровень немного выше моего. А знаешь, почему так? Все дело в золотой медали Олимпиады, абсолютно другой уровень. Такой успех - мечта любого спортсмена. Хабиб Нурмагомедов

Сехудо стал олимпийским чемпионом Пекина в 2008 году в вольной борьбе в весовой категории до 55 килограммов.

И Хабиб, и Сехудо завершили профессиональную карьеру в 2020 году после успешных защит титула от Джастина Гэтжи и Доминика Круза соответственно.

Кроме того, в активе американца победа на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

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