"Барыс" в ярком матче обыграл "Сарыарку" и завоевал Кубок Президента РК

Проигрывая 3:0, карагандинцы сумели сравнять счет, но в конечном итоге упустили победу.

В финальном матче Кубка Президента РК в Нур-Султане встречались столичный "Барыс" и карагандинская "Сарыарка", сообщает zakon.kz.

В первые десять минут игроки "Барыса" забросили сразу три шайбы.

Отметились Кертис Волк, Егор Шалапов и Мэттью Фрэттин.

Карагандинцы сменили вратаря, вместо Дениса Каратаева вышел Демид Еремеев. В начале второго периода гостям удалось отыграться. Шайбы в ворота "Барыса" забили Степан Грымзин и Сергей Голоднюк.

А в начале второй 20-минутки карагандинский клуб и вовсе сравнял счет - Грымзин оформил дубль.

Вперед хозяева снова вышли на 34-й минуте усилиями Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц реализовал большинство и снова увеличил отрыв.

В заключительном периоде "Сарыарка" упустила несколько возможностей отыграться. Более того, пропустила еще две шайбы - от Егора Петухова и Романа Старченко. Итог игры - 7:3 в пользу столичного клуба.

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