Президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Таджикистан

Из Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне сообщений о скорой мирной передаче власти движению "Талибан" (запрещено в Казахстане), сообщает zakon.kz.

По словам источника РИА Новости, Гани объяснил решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны".

Агентство также цитирует источник в президентском дворце, который утверждает, что вопрос о руководстве в Афганистане будет решен в "ближайшие 2-3 дня".

Известно, что Гани в сопровождении советника по нацбезопасности улетел в Таджикистан. Об этом сообщил информагентству "Азия-Плюс" чиновник в правительстве Саджад Нуристани.

Он же добавил, что из Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока неизвестно.

Переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.

Ранее талибы, окружив Кабул, заявили о переходе под свой контроль всей страны. Позднее появилась информация о прибытии в президентский дворец делегации талибов на переговоры, а глава МВД Афганистана Саттар Мирзаквал в эфире телеканала TOLO News сообщил, что штурма столицы не будет, смена власти пройдет мирно.

Было объявлено, что Гани сложит с себя президентские полномочия после переговоров с представителями радикального движения "Талибан" в президентском дворце в Кабуле. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа.

Появились первые кадры из столицы Афганистана.

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