Служебная собака помогла найти два мешка марихуаны в машине

Общий вес изъятого - 16 килограммов 550 граммов.

Крупную партию наркотиков обнаружили полицейские, остановив автомобиль Audi на дороге "Шу-Кордай", сообщает zakon.kz.

Машину сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области остановили в рамках ОПМ "Карасора-2021".

В ходе обыска автомашины у трех жителей Кордая полицейские с помощью служебной собаки по кличке Тея обнаружили два мешка марихуаны общим весом 16 килограммов 550 граммов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков

Задержанные дали признательные показания и были водворены в изолятор временного содержания.

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