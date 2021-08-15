В Уральске строится новое здание для ДЮСШ олимпийского резерва

Спортивный комплекс строит в поселке Зачаганск ТОО "KazConstructionGroup".

В регионе развитию спорта уделяется особое внимание. По информации областного управления физической культуры и спорта, с начала текущего года в регионе были введены в эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных комплекса – в селах Жалпактал, Подстепное и Сайхин. До конца 2021 года будут сданы еще три ФОКа в Жанибекском, Акжайыкском и Чингирлауском районах. На следующий год такие же спортивные комплексы будут построены в Таскалинском и Казталовском районах. Всего на строительство девяти физкультурно-оздоровительных комплексов в 2021-2022 гг. будет потрачено около 3,5 млрд тенге за счет инвестиций компании КПО б.в.

На данный момент областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва арендует пять спортивных залов. Чтобы решить эту проблему, было принято решение построить отдельное здание для школы. В настоящее время в школе олимпийского резерва обучаются 607 детей, которые занимаются семью видами спорта и достойно представляют нашу область и страну на различных спортивных соревнования. заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Женис Нигметуллин

Спортивный комплекс строит в поселке Зачаганск ТОО "KazConstructionGroup". По словам заместителя директора предприятия Ернияза Удреева, строительство комплекса планируется завершить в октябре текущего года. На сегодняшний день завершено около 80% работ.

Школа олимпийского резерва в нынешнем здании занимается с 70-х годов прошлого столетия. Сейчас наши дети тренируются в арендованных залах. Ждем с нетерпением открытия нового собственного здания, таким образом и бюджетные средства будут сэкономлены с аренды залов. Мы тренируем детей по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, гандбол, велоспорт, стрельба из лука, триатлон, всего в штате 38 спортивных тренеров. директор ДЮСШ олимпийского резерва Есенгельды Айсагалиев

Как сказал заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, с 2017 года из местного бюджета выделяются гранты на обучение по специальности "учитель физической культуры и спорта", что обеспечивает поддержку местных спортсменов, подготовку квалифицированных кадров, а также преемственность в воспитании подрастающего поколения и реализации поэтапного ступенчатого образования: школа-колледж-вуз.

Например, из стен областной специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва вышли такие знаменитые спортсмены, как бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Екатерина Ларионова, чемпион Азии и мира по самбо Нурбол Сериков, чемпион Азии по самбо Темирлан Колбай, обладатель Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев, призер Олимпийских игр по шорт-треку среди юниоров Анита Нагай, бронзовый призер чемпионата Азии и мира по греко-римской борьбе Кахарман Кисметов и другие. Школа работает с 2002 года, в новое современное здание переехала в 2019 году. Здесь имеют возможность учиться дети из сельской местности – из 235 учащихся в интернате при школе проживают 150 спортсменов, которых тренируют по 13 видам спорта. В школе трудятся 11 мастеров спорта, 137 кандидатов спорта. По словам заместителя директора школы-интернат-колледжа олимпийского резерва Артура Умбеткалиева, дети обучаются с 7 по 11 классы.

Общая площадь здания составляет 9195 кв. м, в нем есть 11 учебных кабинетов, медицинский блог, 3 тренировочных зала, актовый зал, рассчитанный на 150 мест и 2 универсальные мастерские. Интернат состоит из 45 секций с комнатой отдыха. В целом, на территории школы площадью 4,4 га располагаются футбольная, две волейбольные, две баскетбольные и теннисная площадки.

Камила Талгат

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