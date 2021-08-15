Талибан: В Афганистане не будет переходного правительства

Они ожидают прямой передачи власти.

Представители движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства и что движение ожидает полной передачи власти, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в Twitter представитель движения Альханафи Вардак.

Он заявил, что талибы ожидают прямой передачи власти непосредственно им (движение уже управляло страной с 1996-го по 2001-й год, до начала военной операции в Афганистане сил международной коалиции).

Ранее боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В заявлении талибов отмечается, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Их представители прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику. Говорится, что политик улетел в столицу Таджикистана Душанбе.

Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал талибов дать время на проведение переговоров до того, как боевики войдут в Кабул. Он также подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, и назвал его "бывшим главой государства".

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