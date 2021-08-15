У каких пар знаков зодиака рождаются талантливые дети

Пять таких союзов назвали эксперты

Астрологи утверждают, что у некоторых пар знаков зодиака рождаются талантливые, интеллектуальные и успешные дети, сообщает zakon.kz.

Пять таких союзов назвали эксперты, передает Smolnarod.ru.

Водолей и Близнецы

Близнецы подпитывают энергией и мудростью Водолея. Вместе они способны на великие дела. У этой пары в любом случае родится талантливый ребенок. Вопрос лишь в том, какого рода даром он будет обладать. Задача родителей - направить силы малыша в нужное русло и помочь ему с выбором. При этом важно не перегружать ребенка миллионами кружков, так как это может отбить его охоту вообще к чему бы то ни было.

Лев и Стрелец

Лев и Стрелец дарят миру детей с высоким интеллектом. До самой старости эти люди чему-то учатся и хотят знать все больше и больше. Дети этой пары уже к 30 годам обычно имеют несколько высших образований.

Козерог и Весы

У них рождаются целеустремленные мотивированные лидеры. В процессе своего становления личностью ребенок будет удивлять быстротой мышления и развитием не по годам. В будущем их дети могут стать высокопоставленными чиновниками и государственными деятелями. Можно также ожидать, что ребенок Козерогов и Весов станет топ-менеджером крупной корпорации. И, к слову, в этой паре обычно рождается много детей.

Рыбы и Телец

Рыбы и Телец рождают очень талантливых детей. Их дар обычно проявляется с раннего детсадовского возраста. Пока остальные дети учат буквы, они уже читают длинные стихи наизусть. У них великолепная память. Благодаря ей они оканчивают школу с отличием и добиваются успеха в бизнесе. Также у них сильная творческая черта.

Овен и Скорпион

У него особый склад ума и он может стать великим математиком или успешным инженером. В любом случае он всегда в жизни становится успешен. Часто они становятся выдающимися математиками, физиками или инженерами. Главное, чтобы в детстве родители не переусердствовали с кружками и дополнительными занятиями. Ваш малыш сам способен определиться с тем, что нравится ему больше всего.

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