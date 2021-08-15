ЧП в Жамбылской области – поезда задерживаются

Искусственные сооружения по пропуску воды работали в полном режиме, однако большой объем и напор воды подмыли основания железнодорожного моста.

В Жамбылской области размыло основание железнодорожного моста. Поезда задерживаются, сообщает zakon.kz.

Причиной размыва основания моста на перегоне Аспара-Шу и автодороги стали обильные дожди со снегом в горах Меркенского района.

Искусственные сооружения по пропуску воды работали в полном режиме, однако большой объем и напор воды подмыли основания железнодорожного моста.

Сейчас движение грузовых и пассажирских поездов приостановлено. Проводятся восстановительные работы. Для ликвидации последствий задействована специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников ж/д транспорта. К месту происшествия подвезены необходимые материалы (шпалы, рельсы, щебень, бутовый камень). Работы планируется завершить к утру 16 августа. пресс-служба КТЖ

В связи с этим ожидается задержка пассажирских поездов:

№712 сообщением Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол;

№78 сообщением Мангистау - Алматы-2;

№42 сообщением Атырау - Алматы-2;

№23 сообщением Алматы-1 - Актобе;

№29 сообщением Алматы -2 – Атырау;

№33 сообщением "Алматы-2 – Актобе";

Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

ЧП прокомментировали в ДЧС Жамбылской области.

Информация в дежурную службу ДЧС о том, что дорогу республиканского значения "Мерке-Шу-Бурылбайтал" размыло, поступила 15 августа в 19:10.

Из-за выпадения обильных осадков сформировался поток воды в водопропропускном сооружении под железнодорожным мостом и автодорогой. В результате произошел размыв на 68 км, шириной около 3 км. А также частично размыто основание железнодорожного моста сообщением "Аспара-Шу" 3717 км, пикет № 2 (две линии железной дороги перекрыты). пресс-служба ДЧС Жамбылской области

В Департаменте организован штаб и открыта горячая линия на номере 87262 51 41 67. Силами АО НК "КТЖ" и АО "Казавтожол", всего 42 человека и 17 единиц техники, проводятся ремонтно- восстановительные работы.

На место выехало руководство ДЧС и представители местных исполнительных органов (8 человек и 3 единицы техники).

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