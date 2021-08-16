Врачи назвали симптомы одного из самых смертоносных видов рака

Во время обследований специалисты могут не увидеть злокачественное образование из-за особенности расположения.

Ученые Колумбийского университета назвали симптомы, которые помогут обнаружить рак поджелудочной железы, сообщает zakon.kz.

Соответствующее исследование опубликовано на сайте ColumbiaSurgery.

По словам экспертов, заболевание трудно выявить на начальных стадиях, потому как оно развивается незаметно.

Во время обследований специалисты могут не увидеть злокачественное образование из-за особенности расположения. Пациенты испытывают дискомфорт, когда опухоль достигает большего размера.

Насторожить должно появление желтых кожных покровов и белков глаз (желтуха), что объясняется накоплением в крови компонента желчи.

Нарушение работы ЖКТ. Сюда относятся боли в животе, диарея, тошнота, длительная острая боль в средней/нижней части спины. Это связано с давлением увеличившейся опухоли на соседние органы.

Внезапный диабет тоже может говорить о нарушениях работы поджелудочной железы и привести к злокачественным образованиям, заключили ученые.

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