Талибы готовятся переименовать Афганистан

Они заняли президентский дворец и теперь намерены из него объявить о возвращении государству прежнего названия.

Движение "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) намерено объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил представитель талибов, передает ABC News.

Именно так называлось афганское государство во время пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год. В дальнейшем силы США в рамках кампании по борьбе против терроризма прибыли в Афганистан и лишили талибов власти.

Ранее стало известно, что президент республики Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Другие источники называют Узбекистан и Оман.

После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены из него объявить о возвращении государству прежнего названия.

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