Мэр одного из городов Украины найден застреленным

Правоохранительные органы рассматривают две версии случившегося - убийство и самоубийство.

В селе Вольное Криворожского района нашли тело мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко порталу "Страна.ua".

Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранительные органы рассматривают две версии случившегося - убийство и самоубийство. При этом в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", членом которой являлся Павлов, настаивают на первой версии.

Эту информацию подтвердил и генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в депутаты от ОПЗЖ Артем Марчевский. Он уточнил, что Павлов скончался от огнестрельного ранения в голову.

Полиция на данный момент возбудила дело по статье "Умышленное убийство", сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, около 16:00 поступило сообщение о том, что тело Павлова с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. "На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - говорится в релизе.

В декабре 2020 года Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога, он был кандидатом от ОПЗЖ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!