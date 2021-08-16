Новороссийск уходит под воду из-за проливных дождей

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Жителей города предупредили о возможной эвакуации.
Российский город затопило из-за непрекращающихся осадков, передает zakon.kz.
В 23:00 прозвучали сирены для оповещения жителей. Так тем, кто находится в затопленных зонах, напомнили, что нужно в любой момент быть готовыми к эвакуации, - пишет Telegram-канал Mash.
Местами жители Новороссийска вынуждены передвигаться вплавь.
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