В России разрабатывают четыре новые вакцины против коронавируса

Вакцины планируют зарегистрировать к весне следующего года.

Российский иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России, передает zakon.kz.

Как сообщил специалист, четыре новые вакцины должны зарегистрировать к весне следующего года.

Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс", - рассказал изданию Ura.ru. иммунолог.

По его словам, именно этот вариант является наиболее мощным.

Крючков спрогнозировал, что "дельта"-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии.

Но все равно большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется, - заключил врач.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против "дельта"-штамма коронавируса составляет около 83 процентов. Также он отметил, что вакцина более чем на 95 процентов защищает против тяжелых случаев COVID-19.

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