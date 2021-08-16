Коммерческие рейсы возобновили работу в Кабуле - Пентагон

США к настоящему времени эвакуировали из Афганистана несколько сотен американцев.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что международный аэропорт Кабула по-прежнему принимает коммерческие рейсы, хотя в течение предыдущего дня случались периодические задержки и перебои. По его словам, находящиеся там военные США в настоящий момент взяли на себя управление воздушным движением, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Силы США в настоящий момент взяли на себя ответственность за управление воздушным движением в аэропорту при поддержке афганских коллег. Коммерческие рейсы продолжаются, хотя имели место некоторые эпизодические перебои и задержки, - сказал он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты к настоящему времени эвакуировали из Афганистана несколько сотен американцев, в том числе дипломатических служащих и обычных граждан.

К настоящему моменту были эвакуированы несколько сотен гражданских, включая служащих и рядовых граждан США, - заявил он.

Ранее стало известно, что президент республики Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Другие источники называют Узбекистан и Оман.

После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены из него объявить о возвращении государству прежнего названия.

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