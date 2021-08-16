7217 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 694 476 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 16 августа. В Актюбинской области заметно выросло число заболевших. Если 15 августа в регионе за сутки зарегистрировали 240 больных, сегодня это число увеличилось почти на 100 человек. Также заметно ухудшилась ситуация по КВИ в ВКО, сообщает zakon.kz.
За сутки в стране подтверждено 7217 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 943,
- в городе Алматы - 1503,
- в городе Шымкент - 560,
- в Акмолинской области - 283,
- в Актюбинской области - 336,
- в Алматинской области - 370,
- в Атырауской области - 526,
- в ВКО - 266,
- в Жамбылской области - 177,
- в ЗКО - 75,
- в Карагандинской области - 1003,
- в Костанайской области - 289,
- в Кызылординской области - 166,
- в Мангистауской области - 143,
- в Павлодарской области - 311,
- в СКО - 163,
- в Туркестанской области - 103.
Всего в стране подтверждено 694 476 случаев.
5421 человек выздоровел от коронавируса
- в городе Нур-Султан - 1107,
- в городе Алматы - 1258,
- в городе Шымкент - 581,
- в Акмолинской области - 268,
- в Актюбинской области - 13,
- в Алматинской области - 252,
- в Атырауской области - 235,
- в ВКО - 63,
- в Жамбылской области - 75,
- в ЗКО - 48,
- в Карагандинской области - 980,
- в Костанайской области - 10,
- в Кызылординской области – 168,
- в Мангистауской области - 40,
- в Павлодарской области - 107,
- в СКО - 116,
- в Туркестанской области - 100.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 572 034 человека.
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