7217 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 694 476 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 16 августа. В Актюбинской области заметно выросло число заболевших. Если 15 августа в регионе за сутки зарегистрировали 240 больных, сегодня это число увеличилось почти на 100 человек. Также заметно ухудшилась ситуация по КВИ в ВКО, сообщает zakon.kz.

За сутки в стране подтверждено 7217 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 943,

в городе Алматы - 1503,

в городе Шымкент - 560,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 336,

в Алматинской области - 370,

в Атырауской области - 526,

в ВКО - 266,

в Жамбылской области - 177,

в ЗКО - 75,

в Карагандинской области - 1003,

в Костанайской области - 289,

в Кызылординской области - 166,

в Мангистауской области - 143,

в Павлодарской области - 311,

в СКО - 163,

в Туркестанской области - 103.

Всего в стране подтверждено 694 476 случаев.

5421 человек выздоровел от коронавируса

в городе Нур-Султан - 1107,

в городе Алматы - 1258,

в городе Шымкент - 581,

в Акмолинской области - 268,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 252,

в Атырауской области - 235,

в ВКО - 63,

в Жамбылской области - 75,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 980,

в Костанайской области - 10,

в Кызылординской области – 168,

в Мангистауской области - 40,

в Павлодарской области - 107,

в СКО - 116,

в Туркестанской области - 100.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 572 034 человека.

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