Три брата провалились в выгребную яму на ферме и погибли

Причина падения и время, которое мужчины провели в яме, неизвестны.

В американском штате Огайо три брата провалились в выгребную яму на животноводческой ферме и погибли, передает zakon.kz.

В службу спасения поступил звонок с сообщением о том, что на семейной ферме трое мужчин упали в выгребную яму - они занимались техническим обслуживанием насоса для откачивания навоза. Пострадавшими оказались братья Уэбкеры (Wuebker), 37-летний Гэри, 35-летний Брэд и 31-летний Тодд. Их извлекли из ямы в бессознательном состоянии примерно через 20 минут после вызова спасателей, - пишет lenta.ru.

Причина падения и время, которое мужчины провели в яме, неизвестны.

Отмечается, что двух братьев отвезли в больницу Огайо, а Брэда Уэбкера доставили в больницу в Индиане. Ни одного из пациентов спасти не удалось. Предварительное вскрытие показало, что они умерли от удушья.

Выгребные ямы могут выделять опасные газы, такие как сероводород, метан, угарный газ и аммиак, низкая концентрация которых может привести к тошноте, головной боли и головокружению, а повышенная концентрация - к затрудненному дыханию и смерти, - резюмируется в сообщении.

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