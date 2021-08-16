Жара вернется в Казахстан

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу, на западе по-прежнему жарко и сухо.
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 17-19 августа, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, на западе по-прежнему жарко и сухо.
Обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Ожидается небольшое потепление, температурный фон днем повысится до 25-32 градусов на севере, до 25-37 градусов - на юге и юго-востоке, до 20-31 градуса - в центре и на востоке. И лишь на запад Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, основной фон температуры - 32-43 градуса. РГП "Казгидромет"
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