Вакцину Sinopharm доставили в Нур-Султан

Инактивированная вакцина будет распределена между городскими поликлиниками.

В Нур-Султан доставили китайскую вакцину компании Sinopharm, передает zakon.kz.

Инактивированная вакцина будет распределена между городскими поликлиниками и закрепленными за ними ТРЦ, ТД, сообщает пресс-служба столичного акимата.

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Вакциной, одобренной ВОЗ, мы начнем прививать граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. Однако отметим, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. За каждым пунктом при ТРЦ, ТД у нас закреплены организации ПМСП, которые в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты торговых центров, – отметила заместитель руководителя управления Алия Рустемова.

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В горздраве отметили, во избежание проблемных ситуаций с получением второго компонента, гражданам по возможности следует прививаться в одном месте, то есть получать оба компонента в одном и том же пункте вакцинации.

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Мы просим граждан, все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определенную поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией, – разъяснили в управлении.

В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин – российский "Спутник V", казахстанская вакцина QazVac и поступивший на днях Sinopharm.

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