Токаев провел совещание по ситуации в Афганистане

Президент поручил продолжить наблюдение за развитием ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев снова провел совещание по ситуации в Афганистане, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние дни совещание по складывающейся ситуации в Афганистане. В совещании приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, руководители ключевых ведомств: Комитета национальной безопасности, министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также секретаря Совета безопасности.

Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной, говорится в сообщении.

Накануне президент заявил, что Казахстан обеспокоен ситуацией в Афганистане. Он поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!