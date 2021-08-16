Три вида спорта исключили из программы Олимпиады-2024

Из списка ОИ-2024 исключили карате, бейсбол и софтбол.

Карате, бейсбол и софтбол исключили из программы летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, передает zakon.kz.

Список был опубликован оргкомитетом на официальном сайте Олимпиады-2024.

В список будет внесен брейк-данс.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Отметим, что карате впервые был включен в программу ОИ в Токио-2020.

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